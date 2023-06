Frontale tra due auto a Limbiate, due feriti. L'incidente è avvenuto oggi pomeriggio, mercoledì, in via Salerno

Frontale tra due auto

Sarebbe un'invasione di corsia la causa dell'incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 7 giugno, in via Salerno a Limbiate. Il sinistro si è verificato alle 14,40 dietro al negozio Unieuro. Dalle prime ricostruzioni, il conducente di una Volvo station wagon, un 60enne residente a Bovisio, mentre percorreva via Salerno in direzione di corso Como, nel tratto curvilineo, avrebbe perso il controllo dei veicolo invadendo la corsia opposta di marcia, andando a scontrarsi frontalmente con una Smart condotta da un 38enne di Varedo.

Due feriti in ospedale in codice giallo

In seguito all'urto entrambi i conducenti hanno riportato lesioni. In un primo momento le conseguenze dell'incidente sembravano gravi, tanto che i soccorsi sono stati arrivati in codice rosso. Sul posto si sono precipitate due ambulanze e l'auto medica. Dopo i primi accertamenti di medico e sanitari però, si è deciso per il trasporto di entrambi all'ospedale di Desio in codice giallo. La 38enne in particolare ha riportato un trauma facciale e contusioni multiple. In via Salerno è intervenuta anche la Polizia Locale per i rilievi dell'incidente