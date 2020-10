Frontale tra due auto, attimi di paura sulla Provinciale

Un frontale tra due auto ha generato attimi di grande paura sulla Provinciale 215. Lo schianto si è verificato questa mattina, poco dopo le 8.30, al confine tra Caponago e Pessano con Bornago.

Frontale tra due auto, paura sulla Provinciale

Attimi di grande paura questa mattina sulla Sp215, a poche centinaia di metri dalla sede della Castel, tra Caponago e Pessano con Bornago. Per motivi ancora da accertare una “Skoda” si è scontrata frontalmente contro una “Smart” che viaggiava in direzione opposta: al volante delle auto due donne di 40 e 46 anni, entrambe finite in ospedale per gli accertamenti di rito. Le loro condizioni non sono gravi, anche se l’impatto è stato molto violento. Sul posto, in codice giallo, sono intervenuti i sanitari della Croce Bianca di Melzo e di Busnago Soccorso.

Dinamica al vaglio

Sul luogo dell’incidente anche gli agenti della Polizia locale di Caponago, guidati dal comandante Gabriele Garberoglio, e dai colleghi del Centro Martesana. A loro il compito di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, anche se da una prima ricostruzione sembra che una delle due conducente, forse a causa dell’asfalto viscido, abbia perso il controllo della propria auto, invadendo l’altra corsia e provocando lo schianto. Sul posto anche il personale dell’Ufficio tecnico di Caponago, che ha provveduto a ripristinare la sicurezza lungo la Provinciale rimuovendo i detriti.

