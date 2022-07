Frontale tra due auto, donna finisce in ospedale

Uno scontro frontale tra due automobili ha scosso il sabato sera di Carate Brianza. Tre le persone coinvolte, tra cui una donna di 31 anni portata poi in ospedale

Il frontale tra due auto

L'incidente è avvenuto intorno alle 20.35 a Carate Brianza, lungo la Strada provinciale 155, l'arteria che, superata la Basilica di Agliate, conduce verso Briosco. Lo scontro, per cause ancora in fase di accertamento (sul posto sono intervenuti i Carabinieri), ha interessato una Toyota Yaris e una Fiat Punto ed è stato particolarmente violento tanto che l'allarme al 112 è scattato in codice rosso: sul posto, oltre agli uomini dell'Arma, sono giunti i Vigili del Fuoco, due ambulanze e un'automedica. Sotto osservazione è stata in particolare una donna di 31 anni (gli altri coinvolti sono stati un uomo di 35 anni e un altro di 75): dopo averle prestate le prime cure direttamente sul posto, è stata caricata in ambulanza e portata all'ospedale San Gerardo di Monza per una frattura a un arto superiore. Ferito anche l'anziano che è stato portato all'ospedale di Lecco