Frontale tra due auto, tre feriti

L'incidente è accaduto nel pomeriggio nella frazione di Villa Raverio dove sono accorsi Vigili del fuoco e ambulanze.

Violento frontale tra due auto ieri pomeriggio (giovedì 5 marzo) in via Aldo Moro a Besana in Brianza, nella frazione di Villa Raverio.

Frontale a Villa Raverio

Brutto incidente tra due auto nella frazione di Villa Raverio. Erano circa le 17.40 di ieri pomeriggio quando sono stati allertati i soccorsi per un sinistro che ha provocato tre feriti. Sul posto per soccorrere i feriti e per il ripristino delle condizioni di sicurezza una squadra dei Vigili del fuoco del Comando di Monza e Brianza e l’APS (AutoPompaSerbatoio) da Carate Brianza.

I soccorsi

I soccorsi sono stati attivati in codice giallo. Presenti anche la pattuglia della Polizia locale di Besana in Brianza, due ambulanze e un’automedica, che hanno prestato le prime cure ai feriti coinvolti nell’incidente le cui cause sono ancora in fase di accertamento. I tre feriti, un uomo di 78 anni, una donna di 74 e un ragazzo di 23, sono stati trasportati in codice giallo dal personale Areu negli ospedali di Desio e Carate Brianza. Spetterà ora agli agenti di Polizia locale ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, anche per attribuire le eventuali responsabilità del caso.

