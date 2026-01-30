Frontale tra due auto, tre persone in ospedale

Incidente frontale a Giussano in via della Tecnica, poco prima di mezzogiorno: tre persone sono rimaste coinvolte e sono finite in ospedale a Monza.

Tre feriti

Scontro frontale tra due utilitarie poco prima d mezzogiorno in via della Tecnica a Giussano: l’incidente ha causato il ferimento di tre persone, trasportate in codice giallo all’ospedale San Gerardo di Monza. Per fortuna senza gravi conseguenze.

I soccorsi

Sul posto sono subito intervenuti ambulanza e auto medica in codice rosso e una pattuglia di agent della Polizia locale di Giussano. L’impatto tra i mezzi è stato piuttosto forte, tanto che le due auto hanno riportato parecchi danni nella parte anteriore. Feriti anche i passeggeri: un uomo di 45 anni e una coppia di anziani di 86 e 83 anni.

Secondo incidente a distanza di pochi minuti sulla SS36

Nella stessa mattinata di oggi, poco dopo mezzogiorno un altro incidente si è verificato in territorio di Giussano, lungo la Statale 36, all’uscita Giussano -Erba. Due persone sono rimaste ferite, di 55 e 45 anni, entrambi trasportati in codice giallo all’ospedale di Desio. Sul posto la Polizia stradale.