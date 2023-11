Incidente poco dopo mezzogiorno sulla Sp7 nel comune di Lesmo. Lo scontro ha coinvolto un'auto e un mezzo pesante che, per cause in fase d'accertamento, si sono scontrati frontalmente.

Frontale tra un'auto e un mezzo pesante sulla Sp7

La chiamata è giunta alla Centrale Operativa del 118 pochi minuti dopo le 12. In particolare a preccupare fin da subito sono state le condizioni di un 26enne coinvolto nel sinistro. Sul posto, in codice rosso, sono giunti i volontari della Croce bianca di Brugherio e l'automedica: fortunatamente sono state subito escluse serie conseguenze per il 26enne che, dopo le prime cure prestate dai soccorritori, è stato trasportato in ospedale in buone condizioni generali.

Pesanti invece le ripercussioni sulla viabilità: per prestare i primi soccorsi e poi per ripristinare le condizioni di sicurezza sulla strada provinciale sono intervenuti due mezzi dei Vigili del fuoco: l'autopompa proveniente dalla sede centrale di Monza e il carro fiamma - mezzo appositamente attrezzato per gli incidenti stradali - del comune di Lissone.

I rilievi del sinistro sono stati invece affidati agli agenti della Polizia locale di Camparada-Correzzana-Lesmo.