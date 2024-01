Frutta cade dal camion, Valassina chiusa e traffico in tilt

Serata infernale quella vissuta ieri, mercoledì 3 gennaio, dagli automobilisti sulla Valassina, rimasta chiusa per due ore all'altezza di Briosco, in direzione Milano. A causare il blocco della circolazione parte del carico di un autocarro finito sulla carreggiata.

Traffico in tilt

E' successo intorno alle 20 quando un autocarro che percorreva la Valassina in direzione Milano ha perso parte del carico. Frutta in particolare, finita sparsa sull'asfalto. Per consentire le operazioni di soccorso, il tratto della superstrada è stato chiuso, con uscita obbligatoria ad Arosio per gli automobilisti in arrivo da Lecco. Immaginabile il caos: oltre cinque i chilometri di coda che si sono formati.

Mezzi di soccorso al lavoro

Sul posto, Polizia stradale, tecnici dell'Anas e Vigili del fuoco del distaccamento volontario di Carate Brianza, questi ultimi arrivati a bordo dell'autopompa per ripristinare le condizioni di sicurezza della strada.