Fuga di gas: 40 persone evacuate

Quaranta persone sono state evacuate da una pizzeria dopo il pericolo di una fuga di gas e si sono ritrovate in strada. E’ successo ieri sera, mercoledì 7 ottobre 2020, alle 20 circa a Lesmo.

Fuga di gas

Sul posto, a Lesmo, in via Marconi 56 sono intervenute le squadre del Comando dei Vigili del fuoco di Monza e Brianza. A dare l’allarme sono stati dei residenti, a seguito della fuga di gas che si è originata da un appartamento al piano primo. A quel punto per sicurezza si è reso necessario evacuare tutto il palazzo, comprese le 40 persone dalla sottostante pizzeria Please, in via precauzionale, per circa mezz’ora. La perdita è stata intercettata dai Vigili del fuoco in attesa dell’intervento dell’azienda del gas che poi è ha proceduto al ripristino delle condizioni di sicurezza.

TORNA ALLA HOME