Attimi di apprensione nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 3 febbraio, per una fuga di gas alle scuole elementari di Burago.
Fuga di gas a scuola: studenti evacuati e istituto chiuso per un giorno
L’allarme è scattato attorno alle 15, quando è stato percepito per la prima volta un forte odore di gas. Immediatamente è scattato l’allarme con la dirigente scolastica Elisabetta Rinaldi che ha deciso di evacuare l’edificio per sicurezza.
La scuola ha subito contattato il Comune, come spiegato dal sindaco Luca Valaguzza, e sul posto sono così intervenuti i tecnici per cercare di individuare la perdita e intervenire per il ripristino.
“La fuga di gas è stata individuata nell’area del contatore – ha spiegato il primo cittadino – Dopo che gli studenti sono stati portati fuori dall’edificio, visto che era vicina l’ora di fine lezioni, sono stati fatti tornare dentro per prendere gli zaini e una volta arrivati i genitori sono tornati a casa. I tecnici poi hanno provveduto a riparare la perdita e la situazione è rientrata”.
I controlli nella struttura
Il sindaco ha però spiegato che proprio nella mattinata di oggi, mercoledì 4 febbraio, erano previsti ulteriori controlli e verifiche sulla fuga di gas. Perciò in accordo con la dirigenza scolastica, Valaguzza ha firmato un’ordinanza per la chiusura della scuola primaria e dell’attigua secondaria di primo grado per la giornata odierna.
“Proprio stamattina i tecnici sono di nuovo a scuola per delle verifiche aggiuntive e per capire se l’intervento realizzato ieri per la riparazione della perdita sia stato risolutivo – conclude Valaguzza – La perdita è stata individuata sulla linea del gas, e non sulle linee interne delle strutture scolastiche. Per precauzione però, abbiamo deciso di tenere chiuse entrambe le strutture in via cautelativa. Se tutto dovesse procedere per il meglio e i controlli previsti oggi dovessero dare esito positivo, gli studenti torneranno regolarmente a scuola dalla mattinata di domani”.