Attimi di apprensione nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 3 febbraio, per una fuga di gas alle scuole elementari di Burago.

Fuga di gas a scuola: studenti evacuati e istituto chiuso per un giorno

L’allarme è scattato attorno alle 15, quando è stato percepito per la prima volta un forte odore di gas. Immediatamente è scattato l’allarme con la dirigente scolastica Elisabetta Rinaldi che ha deciso di evacuare l’edificio per sicurezza.

La scuola ha subito contattato il Comune, come spiegato dal sindaco Luca Valaguzza, e sul posto sono così intervenuti i tecnici per cercare di individuare la perdita e intervenire per il ripristino.

“La fuga di gas è stata individuata nell’area del contatore – ha spiegato il primo cittadino – Dopo che gli studenti sono stati portati fuori dall’edificio, visto che era vicina l’ora di fine lezioni, sono stati fatti tornare dentro per prendere gli zaini e una volta arrivati i genitori sono tornati a casa. I tecnici poi hanno provveduto a riparare la perdita e la situazione è rientrata”.

I controlli nella struttura

Il sindaco ha però spiegato che proprio nella mattinata di oggi, mercoledì 4 febbraio, erano previsti ulteriori controlli e verifiche sulla fuga di gas. Perciò in accordo con la dirigenza scolastica, Valaguzza ha firmato un’ordinanza per la chiusura della scuola primaria e dell’attigua secondaria di primo grado per la giornata odierna.