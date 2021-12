Fuga di gas in un palazzo, evacuate diverse famiglie

Allarme

Evacuate 26 persone, fino a quando l'allarme non è rientrato

Momenti di apprensione questa mattina a Carate Brianza dove sono intervenuti i Vigili del Fuoco per una sospetta fuga di gas: evacuate 26 persone

Fuga di gas in un palazzo

L'intervento delle squadre del Comando di Monza è avvenuto questa mattina, giovedì 30 dicembre, a Carate Brianza in via Gaetano Donizzetti per una sospetta fuga di gas in una palazzina di civile abitazione. Sul posto sono intervenute un'autompompa e un'autoscala del Comando di via Mauri, un'autopompa del distaccamento di Lissone e un'autoscala del distaccamento di Carate. A scopo precauzionale le 26 persone occupanti il palazzo sono state evacuate. Ultimate le verifiche del caso, anche in collaborazione con l'ente distributore e avuta conferma della sicurezza dei luoghi, dopo un paio d'ore dal momento in cui è scattato l'allarme le famiglie hanno rientro nelle loro abitazioni.