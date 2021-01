Fuga di gas in una corte: intervengono i pompieri

Intervento dei Vigili del fuoco del distaccamento di Lissone questa mattina poco prima delle 11 a Biassono per una fuga di gas in una corte.

Fuga di gas in una corte a Biassono

In base alle informazioni accertate l’allarme è scattato nella mattinata in via Porta d’Arnolfo, all’interno di una corte. Sul posto sono arrivati in breve tempo i pompieri che hanno messo in sicurezza l’area. L’intervento si è concluso velocemente senza conseguenze.

