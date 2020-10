Fuga di gas, Vigili del fuoco in azione a Macherio

Vigili del fuoco in azione a Macherio per una fuga di gas dal sottosuolo.

Intervento in viale Regina Margherita a Macherio

L’allarme è scattato attorno alle 19,30 quando nella zona è stato avvertito un intenso odore di gas. Una squadra del Comando dei Vigili del fuoco di Monza e Brianza è intervenuta ieri sera, mercoledì, in via Regina Margherita a Macherio per mettere in sicurezza una improvvisa perdita di gas metano. Insieme ai pompieri, giunti con l’autopompa da Lissone, sono intervenuti anche i tecnici della azienda del gas RetiPiù.

Le squadre di Vigili del fuoco al lavoro hanno individuato la zona della perdita e fornito poi anche assistenza alle operazioni di messa in sicurezza e riparazione della conduttura danneggiata. Il guasto localizzato nel sottosuolo non ha reso necessario evacuare locali o palazzine. Non risultano fortunatamente nemmeno persone ferite.

Si ricorda che le fughe all’esterno e per strada spesso sono causate da piccole perdite delle giunture vicino ai contatori.

Che la fuga sia all’esterno o in un edificio chiuso, è necessario sempre evitare:

l’uso di fiamme libere;

l’uso di apparecchi elettrici o elettronici (accensione dell’ illuminazione di casa, utilizzo del cellulare, ecc.);

di fumare;

di provocare scintille (ad esempio sfregamento violento di materiali).

