Fuga di gas a Seveso, intervengono i Vigili del Fuoco

Intervento da parte dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale a Seveso in via Monte Nero per una fuga di gas. Fortunatamente nessun ferito.

Mattinata movimentata

Mattinata movimentata per gli agenti della Polizia Locale di Seveso, che sono intervenuti in via Monte Nero, in pieno centro cittadino, a causa di una fuga di gas. Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Seregno. A segnalare il problema è stato un residente: gli agenti, che sono stati impegnati tutta la mattina, si sono subito recati sul posto.

Nessun ferito

L'area è stata transennata per permettere al meglio l'intervento e la Polizia Locale, impegnata anche a regolarizzare il traffico, ha inoltre contattato l'azienda Retipiù per ulteriori verifiche. Fortunatamente non è stato necessario l'intervento di soccorsi: nessuno infatti è rimasto ferito o coinvolto. Sono invece ancora da chiarire le cause della fuga di gas.