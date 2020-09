Residenti evacuati per una fuga di gas FOTO

Residenti evacuati a scopo precauzionale per una fuga di gas. E’ accaduto lunedì in tarda mattinata in centro storico a Seregno.

Fuga di gas in centro storico

Nella tarda mattinata di ieri, lunedì 7 settembre, fuga di gas sulla sede stradale in centro storico a Seregno. Intorno a mezzogiorno sono accorse le squadre del Comando dei Vigili del fuoco di Monza e Brianza in vicolo Sant’Agostino, all’angolo con via Garibaldi. In loco anche il personale di pronto intervento dell’azienda del gas, RetiPiù.

Evacuate alcune famiglie

Durante i lavori di messa in sicurezza dell’impianto danneggiato, a scopo precauzionale, sono state evacuate alcune famiglie residenti negli appartamenti soprastanti. Gli abitanti hanno potuto fare rientro negli alloggi alla conclusione delle operazioni di riparazione della tubazione, durate circa due ore. Oltre ai pompieri della caserma locale erano presenti anche gli agenti della Polizia locale.

