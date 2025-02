Fuga in auto sotto l'effetto di cocaina, arrestato dopo un rocambolesco inseguimento

Quando i Carabinieri gli si sono avvicinati ha messo in moto l'auto e si è lanciato in una fuga spericolata, terminata con uno schianto frontale con un altro mezzo dei militari e con il conseguente arresto.

Inseguimento da film

Questo l'epilogo di un inseguimento da film che si è svolto nella notte tra mercoledì 19 e giovedì 20 tra Ruginello di Vimercate e alcuni comuni circostanti.

La fuga rocambolesca

A finire in manette è stato un uomo di 47 anni residente a Vimercate. L’uomo, alla guida di un’auto, è stato notato da un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia cittadina dei Carabinieri lungo via Goito, la strada provinciale che da Ruginello porta verso Bernareggio, mentre si trovava fermo a lato della carreggiata. Quando i militari si sono avvicinati per un controllo, il conducente si è improvvisamente dato alla fuga, dando inizio a un inseguimento ad alta velocità proseguito anche nei territori di Aicurzio, Sulbiate, Bernareggio, Bellusco, per poi tornare nuovamente Vimercate.

I residenti svegliati dal gran baccano

Un inseguimento da film, a sirene spiegate, che ha svegliato anche molti residenti di Ruginello, che nelle ore successive hanno chiesto conto di quanto accaduto attraverso i social.

L'epilogo nel centro di Ruginello

Durante la fuga, il 47enne di Vimercate ha ignorato ripetute intimazioni a fermarsi, oltre a non rispettare la segnaletica stradale e bruciando alcuni semafori rossi. L’inseguimento si è concluso in via Diaz, nel centro di Ruginello, dove il fuggitivo nel tentativo di forzare nuovamente il blocco e dileguarsi, è finito frontalmente con la sua auto contro un mezzo di servizio della Stazione Carabinieri di Bellusco, intervenuti a supporto dei colleghi.

Immobilizzato, arrestato e denunciato

Sceso dal mezzo, il 47enne ha opposto resistenza ai militari, spintonandoli e tentando anche di proseguire la fuga a piedi, prima di essere definitivamente immobilizzato e messo in sicurezza. E' stato dichiarato in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.

E' stato quindi sottoposto a test salivare e successivo accertamento clinico che hanno dato esito positivo alla cocaina, motivo per cui è stato anche denunciato per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti.