Aveva deciso di accelerare bruscamente, per fuggire dalla “gazzella” dei Carabinieri e sottrarsi così da un eventuale controllo dei militari ingaggiando con questi un inseguimento da Bovisio Masciago a Varedo, terminato con un incidente contro un’altra macchina. Non pago poi ha tentato di fuggire a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato dagli uomini dell’Arma.

Fugge al controllo e si schianta in auto: pusher arrestato

É stato così arrestato dai Carabinieri un cittadino marocchino di 24 anni, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e fuga pericolosa.

L’episodio, avvenuto la scorsa settimana, è partito nel comune di Bovisio Masciago, quando una pattuglia in transito lungo via per Desio ha notato un’autovettura il cui conducente, alla vista della “gazzella” dell’Arma, ha accelerato bruscamente dandosi a una precipitosa e pericolosa fuga nel tentativo di eludere un eventuale controllo. Ne è scaturito un inseguimento che è arrivato fino a Varedo, dove, all’altezza di via Rovereto, il fuggitivo ha perso il controllo del mezzo, schiantandosi frontalmente con un veicolo che arrivava nell’opposto senso di marcia.

Il tentativo di fuga a piedi e il sequestro

Nonostante il violento impatto, il giovane è sceso dall’abitacolo e ha tentato di dileguarsi a piedi, entrando all’interno di un giardino condominiale. Nel tentativo estremo di far perdere le proprie tracce, il 24enne si è lanciato dal muretto di cinta del corsello dei box, ma è stato immediatamente raggiunto, bloccato e messo in sicurezza dai militari.

I Carabinieri hanno hanno quindi perquisito il giovane e la sua automobile, rinvenendo all’interno dell’autovettura 12 involucri contenenti cocaina, per un peso complessivo di 11,2 grammi, e la somma in contanti di 50 euro, ritenuta provento dell’illecita attività. La droga e il denaro sono stati posti sotto sequestro a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

I soccorsi

Il conducente della vettura rimasta coinvolta nel sinistro stradale, è stato prontamente soccorso dal personale del 118, giunto sul posto, e trasportato in codice giallo all’Ospedale San Gerardo di Monza. L’arrestato, a causa delle lievi lesioni riportate a seguito del sinistro stradale, è stato trasportato invece in codice verde al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Desio.

Una volta dimesso e assolta ogni formalità di rito, il Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica di Monza, ha disposto la presentazione dell’uomo al giudizio direttissimo, all’esito del quale il giudice ha convalidato l’arresto.