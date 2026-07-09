Fugge all’alt: rintracciato e denunciato per guida in stato di ebbrezza

Fugge dal posto di controllo istituito dalla Polizia Locale di Seregno in piazzale 25 Aprile: rintracciato e identificato, è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.

Fugge dal posto di controllo

Nei giorni scorsi, intorno alle 21, gli agenti della Polizia Locale hanno intimato l’alt al conducente di una Volkswagen Polo, con a bordo altre tre persone, utilizzando la paletta d’istituto. A quel punto, S.G., il 34enne di Seregno che era al volante, invece di fermarsi ha accelerato improvvisamente e si è dato alla fuga ad alta velocità.

Le pattuglie della Polizia Locale si sono immediatamente poste all’inseguimento. Durante la fuga il seregnese avrebbe attraversato ad alta velocità incroci con il semaforo rosso e ha infine abbandonato l’auto all’interno di un cortile condominiale del centro, con le portiere socchiuse e i finestrini abbassati.

Poco dopo, all’interno del cortile, gli agenti lo hanno rintracciato e con lui i tre giovani che erano a bordo, tutti residenti nella zona della Brianza comasca, con età comprese tra i 29 e i 34 anni. Il conducente è stato sottoposto ad accertamento con etilometro ed è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 0,86 g/l e 0,85 g/l, entrambi valori riconducibili alla fascia sanzionatoria intermedia prevista dal Codice della Strada.

I provvedimenti

Al termine delle attività, il 34enne seregnese è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica per i reati di guida in stato di ebbrezza e di inottemperanza all’alt intimato dagli operanti. Gli sono state inoltre contestate diverse violazioni al Codice della Strada, con conseguente sospensione della patente di guida e fermo del veicolo.