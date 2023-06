Fugge all'alt dei vigili di Limbiate e rischia un incidente: denunciato. Il conducente era già stato fermato in passato per guida senza patente

Per fuggire all’alt della Polizia Locale ha rischiato un incidente, alla fine è stato fermato e denunciato nuovamente per guida senza patente.

E’ recidivo il 30enne di Limbiate che martedì pomeriggio ha cercato di evitare i controlli degli agenti del comando cittadino.

L'incidente sfiorato all'incrocio

Intorno alle 17,30 la pattuglia impegnata nel consueto servizio di perlustrazione del territorio ha incrociato in via Solferino l’auto dove c’era alla guida il 30enne già noto al comando perché già deferito in passato per guida senza patente. Gli agenti gli hanno intimato l’alt ma lui ha tirato dritto saltando l’incrocio con via Lombardia e per poco non è finito contro una vettura in transito.

Il pericoloso sorpasso

Nella sua folle fuga sul rettilineo di via Lombardia, il conducente ha anche azzardato un pericoloso sorpasso contromano. Alla fine è stato fermato e deferito per guida senza patente. Gli sono state contestate tutte le infrazioni commesse durante l’inseguimento da parte della Polizia Locale. Il veicolo è stato quindi sottoposto a sequestro ai fini di confisca.