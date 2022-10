Fugge da una comunità e fa un furto: adolescente fermato

Era fuggito da una comunità di Milano e aveva raggiunto Meda dove aveva appena commesso un furto su un'auto: l'adolescente è stato intercettato e fermato dai Carabinieri

Adolescente fermato

Una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Meda era impegnata in un servizio notturno di controllo del territorio quando, intorno all'1.30, mentre transitava lungo vicolo Luigi Rho, una stretta strada che su un lato costeggia le rotaie della ferrovia suburbana che da Milano-Rogoredo arriva alla vicina Mariano Comense, ha notato sul ciglio della strada che camminava da solo un po’ trasandato, un adolescente dai tratti nordafricani. Il quindicenne, alla vista della gazzella, ha abbassato lo sguardo scrutandone il passaggio con la coda dell’occhio. Insospettiti dal fare sospetto del giovane, i militari si sono fermati per verificare cosa ci facesse da solo in strada a quell’ora di notte.

Le verifiche

L'adolescente era privo di documenti, ma con indosso alcuni strumenti che immediatamente indirizzano gli iniziali sospetti: una torcia, una cesoia, un attrezzo multiuso, un cacciavite e delle forbici da elettricista.

Dopo alcuni istanti, mentre il controllo era ancora in corso, è sopraggiunto un 56enne residente a poche centinaia di metri. Poco prima, infatti, l’uomo era stato svegliato da alcuni rumori provenienti dall’esterno: qualcuno si era introdotto nel giardino della sua abitazione e aveva aperto la sua Dacia Sandero.

Il 56enne ha raccontato ai militari l’accaduto riconoscendo subito che gli strumenti trovati addosso al giovane erano i suoi ed erano appena stati portati via dall’interno della sua auto che involontariamente aveva lasciato aperta.

I militari sono rientrati in caserma per verificare l’identità del ragazzo appurando che si tratta di un 15enne marocchino, irregolare sul territorio nazionale, con vari precedenti per reati contro il patrimonio che due settimane prima era fuggito da una casa di accoglienza di Milano.

Compilati gli atti finalizzati alla denuncia per il reato di furto, il 15enne è stato riaffidato affidato ai Servizi sociali.