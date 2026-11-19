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Un inseguimento per le strade di Besana in Brianza, poi la scoperta di droga e di un vero e proprio arsenale di armi bianche. I carabinieri della stazione di Besana hanno arrestato un ventenne residente a Renate, già noto alle Forze dell’ordine, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e porto ingiustificato di armi.

Fugge dall’alt con armi e droga: arrestato 20enne di Renate

Tutto è iniziato durante un servizio di controllo del territorio. I militari hanno intimato l’alt a un’automobile che stava transitando in viale Kennedy, ma il conducente, invece di accostare, ha improvvisamente accelerato, tentando di sottrarsi al controllo. Ne è nato un inseguimento attraverso le strade cittadine, terminato in via Santa Caterina, dove i carabinieri sono riusciti a bloccare il veicolo in sicurezza.

Nel borsello del 20enne i militari hanno trovato un coltello

Una volta fermata la macchina, il giovane alla guida (a bordo dell’auto c’erano in tutto quattro ragazzi) avrebbe persino tentato di scambiarsi di posto con la ragazza seduta accanto a lui, nel tentativo di eludere le proprie responsabilità. A insospettire ulteriormente i carabinieri è stato il comportamento particolarmente nervoso del ragazzo. Nel suo borsello i militari hanno subito trovato un coltello. Un primo rinvenimento che ha spinto ad approfondire i controlli con una perquisizione personale e dell’automobile, successivamente estesa anche all’abitazione.

A casa del 20enne rinvenute droga e armi

Ed è proprio durante le verifiche che i carabinieri hanno sequestrato 15 grammi di cocaina, 38 grammi di hashish e due bilancini di precisione, materiale che ha portato a contestare l’ipotesi di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio.

Ma a colpire è soprattutto la quantità e la varietà delle armi rinvenute. Tra gli oggetti sequestrati una spada lunga 69 centimetri, un machete di 42 centimetri, un’ascia di 40 centimetri e una balestra completa di dardi. I militari hanno inoltre trovato un tirapugni in metallo e numerosi coltelli a serramanico, alcuni dei quali con lame e impugnature lunghe fino a 50 centimetri. Nell’abitazione è stata infine recuperata anche una pistola giocattolo priva del tappo rosso. Dagli accertamenti è emerso che il ventenne era privo di patente, mai conseguita: per questa violazione è stato sanzionato secondo quanto previsto dal Codice della strada.

Per il ventenne obbligo di dimora nel comune di Renate

Il ventenne è stato arrestato in flagranza di reato. Su disposizione del pubblico ministero della Procura della Repubblica di Monza è stato accompagnato davanti al giudice del Tribunale di Monza per il giudizio direttissimo. Al termine dell’udienza l’arresto è stato convalidato ed è stata disposta nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Renate.

Nel corso della stessa operazione è stato controllato anche uno dei passeggeri, un ragazzo di 18 anni, trovato in possesso di una modica quantità di hashish. Per lui è scattata la segnalazione alla Prefettura per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.