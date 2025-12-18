Fugge dopo l’incidente con l’auto presa a noleggio, rintracciato e denunciato

Fugge dopo l’incidente senza prestare soccorso a una donna: rintracciato dalla Polizia Locale. E’ successo a Seveso.

Fugge dopo l’incidente, rintracciato dalla Polizia Locale

Nei giorni scorsi una Mercedes Classe A che percorreva a forte velocità via Don Luigi Sturzo si è scontrata con un’altra automobile con alla guida una donna di 64 anni. La Mercedes ha fatto immediatamente perdere le sue tracce, non fermandosi e non prestando soccorso alla donna che, dopo l’impatto, necessitava delle cure mediche.

Visionati i filmati delle telecamere di videosorveglianza

Sul posto è immediatamente intervenuta una pattuglia della Polizia Locale di Seveso, guidata dal comandante Roberto Curati, che dopo i rilievi sul luogo dell’incidente, ha avviato le indagini per risalire all’automobile in fuga e a chi era alla guida. Attraverso una serie di controlli incrociati, visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nelle vicinanze di via Don Luigi Sturzo, la Polizia Locale è risalita all’immatricolazione della Mercedes e ha scoperto che era stata presa a noleggio pochi giorni prima da un 20enne di Varese.

In fuga sull’auto presa a noleggio

Da ulteriori controlli è emerso però che alla guida, al momento dell’incidente a Seveso, ci fosse un coetaneo, di Cantù, privo di patente in quanto con punti zero. E’ così scattata la denuncia all’autorità giudiziaria per omissione di soccorso e guida senza patente e tutti i verbali congiunti. I due ventenni, assieme ad altri due amici, si è scoperto poi, erano soliti tutti i fine settimana noleggiare automobili costose.