Fuggito da una comunità in Sicilia, tredicenne straniero chiede aiuto a Varedo. Il ragazzo, giunto in Italia come minore non accompagnato, è stato portato dalla Polizia Locale in una nuova struttura

Si è presentato nella caserma dei Carabinieri

Chissà da quanti giorni stava vagando per l’Italia e in quali condizioni avrà vissuto nelle ultime settimane il 13enne che venerdì si è presentato nella caserma dei Carabinieri di Varedo per chiedere aiuto. Dopo una fuga durata più di un mese da una comunità distante 1.500 chilometri da Varedo.

Era fuggito da una comunità in Sicilia un mese fa

Dalle verifiche dell’Arma è emerso che il giovane era scappato da una struttura di Agrigento, in Sicilia, il 29 luglio, da allora si erano perse le sue tracce. Fino all’arrivo a Varedo. Espletate le procedure del caso e trovata una sistemazione, il ragazzo straniero è stato poi accompagnato dalla Polizia Locale in un’altra comunità per minori, a Magnago, nella città metropolitana di Milano. Venerdì il 13enne di nazionalità tunisina che era giunto tempo fa in Italia come minore non accompagnato (ma non è chiaro quando e come sia arrivato) ha citofonato ai Carabinieri di via Scarlatti per chiedere appunto aiuto.

Accompagnato dalla Polizia Locale in una nuova struttura

Dopo le varie pratiche burocratiche come il fotosegnalamento e l’identificazione, il giovane è stato affidato ai Servizi sociali del Comune che si sono adoperati per cercare una comunità dove potesse essere ospitato il minore. Impresa non certo semplice perché queste strutture sono poche e spesso ci sono liste d’attesa. Tuttavia è stato trovato un posto per lui in una comunità di Magnago dove è stato accompagnato il giorno stesso dalla Polizia Locale.