Oggi pomeriggio

Fulmine squarcia pino, danneggiate due auto e un furgone

E' successo nel posteggio del palazzetto Aldo Moro che è sede dell'Aurora Basket

Desio
Pubblicato:
Aggiornato:

Durante il temporale che si è abbattuto questo pomeriggio su Desio un fulmine ha colpito e squarciato un grosso pino, danneggiati i tre mezzi parcheggiati nelle immediate vicinanze dell'albero.

Desio, fulmine squarcia pino
Foto 1 di 2
IMG20250821184707_01
Foto 2 di 2

Fulmine squarcia pino

E' successo intorno alle 17 nel posteggio del palazzetto Aldo Moro che è sede dell'Aurora Basket.  Una saetta ha colpito in pieno un imponente pino nel giardino. Danneggiate due auto e un furgone che erano parcheggiati vicino alla pianta.

Sul posto i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale. E' intervenuta per precauzione anche un'ambulanza ma nessuno è stato sottoposto ad accertamenti. Via San Pietro è stata momentaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di taglio dei rami e messa in sicurezza dell'area da parte dei Vigili del Fuoco con il supporto della Polizia Locale.

IMG20250821184333 (1)
Foto 1 di 2
IMG20250821184234
Foto 2 di 2

 

Nessuna persona coinvolta

"Fortunatamente nessuno si è fatto male o è stato coinvolto - spiega l'assessore Fabio Arosio, tra i primi ad intervenire al palazzetto Aldo Moro insieme all'assessore Stefano Guidotti - Domani una ditta specializzata si occuperà della rimozione dei rami spezzati e della messa in sicurezza della pianta".

