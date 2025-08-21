Fulmine squarcia pino, danneggiate due auto e un furgone

Oggi pomeriggio

E' successo nel posteggio del palazzetto Aldo Moro che è sede dell'Aurora Basket

Durante il temporale che si è abbattuto questo pomeriggio su Desio un fulmine ha colpito e squarciato un grosso pino, danneggiati i tre mezzi parcheggiati nelle immediate vicinanze dell'albero.

Fulmine squarcia pino

E' successo intorno alle 17 nel posteggio del palazzetto Aldo Moro che è sede dell'Aurora Basket. Una saetta ha colpito in pieno un imponente pino nel giardino. Danneggiate due auto e un furgone che erano parcheggiati vicino alla pianta.

Sul posto i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale. E' intervenuta per precauzione anche un'ambulanza ma nessuno è stato sottoposto ad accertamenti. Via San Pietro è stata momentaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di taglio dei rami e messa in sicurezza dell'area da parte dei Vigili del Fuoco con il supporto della Polizia Locale.

Nessuna persona coinvolta