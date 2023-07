Fumavano spinelli vicino all'oratorio, tre ragazzi segnalati in Prefettura

Fumavano spinelli vicino all’oratorio, tre ragazzi sono stati beccati e sanzionati dalla Polizia Locale di Meda.

Controlli della Polizia Locale al Polo

E’ successo giovedì pomeriggio, 13 luglio 2023, durante una normale attività di controllo in borghese da parte degli agenti ai comandi di Claudio Delpero. Una pattuglia civetta, di passaggio nel quartiere Polo, ha notato tre ragazzi in via Madonna di Fatima, la strada da cui si accede alla chiesa e all’oratorio.

Tre ragazzi fumavano spinelli vicino all'oratorio

I tre sono stati trovati mentre fumavano gli spinelli. Gli agenti hanno quindi proceduto all’identificazione, scoprendo che uno di loro è minorenne. Si tratta di un 17enne di Meda, che era in compagnia di un 22enne di Lentate sul Seveso e di un 24enne di Carate Brianza.

Gli agenti hanno provveduto a sequestrare il modesto quantitativo di hashish e a sanzionare i ragazzi in base all’articolo 75 del dpr 309 del 1990, relativo al possesso per uso personale delle sostanze stupefacenti.

Segnalati come assuntori alla Prefettura

I tre sono stati segnalati come assuntori alla Prefettura di Monza e Brianza, che valuterà quali provvedimenti adottare, tra cui l’eventuale sospensione della patente di guida. I vigili hanno inoltre contattato i genitori del minore per informarli di quanto accaduto.

Il precedente

Non è la prima volta che i vigili sorprendono ragazzini intenti a fumare spinelli in quella zona del quartiere Polo. Nel novembre 2021, infatti, una quindicina di studenti del Cfp Terragni erano stati pizzicati dopo che avevano fumato uno spinello nell’area tra la scuola e l’oratorio (nella foto l'intervento di allora).