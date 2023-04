Fumo dall'ospedale abbandonato, Vigili del fuoco in azione

Una colonna di fumo da una finestra del vecchio ospedale ormai chiuso da 13 anni. E' in corso dal tardo pomeriggio di oggi, venerdì 14 aprile, un intervento dei Vigili del fuoco giunti con due mezzi davanti al vecchio ospedale di Vimercate.

Fumo da una finestra del monoblocco, Vigili del fuoco sul posto

A dare l'allarme sono stati alcuni passanti che hanno notato del fumo uscire da una delle finestre ai primi piani del monoblocco, la struttura in cui si trovavano i reparti di degenza. Finestre i cui vetri sono in gran parte in frantumi.

Cause da chiarire

Non è chiaro se il fumo sia dovuto ad un principio di incendio per autocombustione o qualcuno abbia appiccato volontariamente le fiamme. Quel che è certo è che non si contano le intrusioni nella vecchia struttura, usata anche come riparo da sbandati.