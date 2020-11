Fumo e fiamme dal tetto di un’abitazione: intervengono i Vigili del fuoco FOTO VIDEO

Intervento dei Vigili del fuoco nella tarda serata di ieri, mercoledì 18 novembre, ad Arcore dove è scoppiato un incendio sul tetto di una abitazione di via 24 maggio.

Fumo e fiamme dal tetto di un’abitazione: intervengono i Vigili del fuoco

In base a quanto è stato possibile ricostruire l’incendio ha interessato il tetto di un’abitazione indipendente di via 24 Maggio. Dopo la richiesta di soccorso sul posto sono giunti i Vigili del fuoco con diversi messi da Vimercate e da Monza: autopompa, autoscala, carro soccorso e modulo antincendio. I pompieri hanno lavorato a lungo perché per domare il rogo è stato necessario tagliare alcune travi di legno del tetto. Non si registrano feriti.

