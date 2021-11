A Santa Valeria i funerali del 54enne deceduto nell'incidente

Seregno

In Santuario i partecipati funerali di Giuseppe Ambrogio Cesana, il 54enne che ha perso la vita nella mattinata di lunedì 8 novembre.

A Seregno sono stati celebrati i funerali del motociclista 54enne che ha perso la vita dopo l'incidente di lunedì 8 novembre in via Rossini. Nel Santuario di Santa Valeria le esequie di Giuseppe Ambrogio Cesana, conosciuto come Peppino.

I funerali del 54enne morto nell'incidente

Nel pomeriggio di oggi, mercoledì 17 novembre, nel Santuario di Santa Valeria sono stati celebrati i funerali di Giuseppe Ambrogio Cesana, il motociclista 54enne deceduto dopo l'incidente di lunedì 8 novembre in via Rossini. Le partecipate esequie sono state officiate da don Giuseppe Colombo. "Giuseppe è affidato al Padre, che può dare luce e speranza - le parole del sacerdote rivolto ai familiari e all'assemblea - Il Signore è capace di dare vita nuova e questa prospettiva ci può consolare in questi tragici momenti che stiamo vivendo, con un colore così lancinante per i familiari". Il vicario parrocchiale ha richiamato anche "la pace come dono che il Signore dà a Giuseppe e il suo amore anche nei momenti più tragici".

Il motociclista lascia moglie e figlia

Giuseppe Ambrogio Cesana, che viveva nel quartiere Santa Valeria, lascia la moglie Roberta, la figlia Chiara, la mamma Nanda, la cognata Anna con il marito Fabio. Lunedì scorso, presso l'ospedale San Gerardo di Monza, è stata eseguita l'autopsia per chiarire l'esatta causa del decesso dopo l'impatto del centauro contro un suv, modello Range Rover, in fase di svolta a sinistra per entrare in un parcheggio. In via Rossini la vettura ha sbarrato la strada alla motocicletta Triumph condotta dal seregnese in direzione di corso Matteotti, che si stava recando al lavoro in un un'azienda metalmeccanica di Carate.