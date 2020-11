Funghi sospetti al mercato, ambulante multato. Ieri mattina, martedì, sono intervenuti la Polizia Locale e un esperto micologo di Ats Brianza

Funghi sospetti al mercato, ambulante multato

Le cassette di funghi sul banco di un ambulante al mercato di Limbiate centro hanno attirato l’attenzione della Polizia Locale. Gli agenti, sospettando che fossero tossici, hanno chiesto l’intervento delle autorità sanitarie per un controllo. Ieri mattina, martedì 3 novembre, gli agenti erano impegnato in un servizio in piazza Tobagi quando si sono avvicinati alla bancarella che metteva in vendita i funghi

Non erano commestibili

La merce esposta da un ambulante, italiano e in regola con l’attività, è stata sequestrata. Gli agenti hanno subito allertato Ats Brianza che ha inviato sul posto un esporto micologo. Dall’ispezione è stata esclusa la tossicità dei funghi ma comunque non erano commestibili. Il commrciante ha ricevuto una sanzione di 400 euro

TORNA ALLA HOME