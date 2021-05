Funivia precipitata: tra le 14 vittime anche un uomo nato a Seregno

Tra le quattordici vittime della tragedia di oggi sul Lago Maggiore dove è precipitata una funivia c’è anche un uomo nato a Seregno: la vittima è Vittorio Zorloni, 54 anni, attualmente residente a Vedano Olona

Una tragedia quella avvenuta poco dopo pranzo in questa domenica di primavera. Secondo quanto è emerso finora ha ceduto un cavo d’acciaio e una delle cabine della funivia Stresa-Mottarone è precipitata nel vuoto con a bordo tutti i passeggeri. La funivia che si affaccia sul lago Maggiore parte dal Piazzale Lido, in frazione Carciano di Stresa, in riva al lago di fronte all’Isola Bella, e con un tragitto della durata di 20 minuti raggiunge quota 1491 metri. La cabina è caduta in una zona boschiva e impervia, tra le più alte del tragitto, ormai quasi in cima.

“Una notizia tremenda. Da varesino conosco bene quel bellissimo territorio che, nel tempo, ho spesso frequentato – commenta il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana – Attonito per quanto accaduto, esprimo il cordoglio e la vicinanza della Regione Lombardia alle famiglie delle vittime. Una preghiera per i bambini ricoverati in gravi condizioni”.

L’elenco delle vittime

Questo l’elenco delle vittime dell’immane tragedia

Biran Amit, nato in Israele il 2 febbraio 1991 e residente a Pavia in via Ca’Bella n.18

Peleg Tal, nato in Israele il 13 agosto 1994 e residente a Pavia in via Ca’Bella n.18

Biran Tom, nato a Pavia il 16 marzo 2019 e residente a Pavia in via Ca’Bella n.18

Shahaisavandi Mohammadreza, nato in Iran il 25 agosto 1998, residente a Diamante in via Padula 17

Cosentino Serena, nata a Belvedere Marittimo (Cosenza) il 4 maggio del 1994 e residente a Diamante (Cosenza) in via Padula 17

Malnati Silvia, nata a Varese il 7 luglio del 1994, residente a Varese in via Rovereto 9

Merlo Alessandro, nato a Varese il 13 aprile del 1992, residente a Varese in via Pergine 15

Cohen Konisky Barbara, nata in Israele l’ 11 febbraio del 1950

Gasparro Angelo Vito, nato a Bari il 24 aprile 1976, residente a Castel San Giovanni (Piacenza) in via della Spadina 1

Pistolato Roberta, nata a Bari il 23 maggio del 1981, residente a Castel San Giovanni (Piacenza) in via della Spadina 1

Zorloni Vittorio nato a Seregno, Milano, l’8 settembre del 1966, residente a Vedano Olona (Varese) in via Matteotti 54