A fuoco una Cinquecento, il video dell'intervento dei pompieri

A fuoco una Fiat Cinquecento in via Pacini a Seregno. Il video dell'intervento dei Vigili del fuoco per neutralizzare le fiamme, divampate dal vano motore della vecchia utilitaria.

A fuoco una Fiat Cinquecento

A Seregno nel pomeriggio di ieri, venerdì 5 agosto, incendio lungo via Pacini nel quartiere Sant'Ambrogio. Per un guasto meccanico ha preso fuoco il motore di una Fiat Cinquecento, vecchio modello, di colore rosso che marciava in direzione di San Carlo. All'improvviso è uscito un fumo denso dal vano motore, che si trova nella parte posteriore dell'utilitaria.



L'intervento dei Vigili del fuoco

I primi ad accorrere con un estintore sono stati alcuni operai, per impedire il propagarsi delle fiamme al resto del veicolo fermo al margine della carreggiata, nei pressi di un'area di cantiere. A seguire l'intervento dei Vigili del fuoco locali, che hanno neutralizzato il fuoco. L'episodio ha richiamato l'attenzione di alcuni residenti, che hanno ripreso le fasi di spegnimento ad opera dei pompieri.