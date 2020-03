Fuoco sul treno, allarme in stazione

Un treno partito da Milano e diretto a Lecco è rimasto bloccato a Carnate dopo che due bagni sono stati dati alle fiamme da ignoti.

Fuoco sul treno, i passeggeri danno l’allarme

Era partito da Milano Porta Garibaldi alle 20.52 di domenica e sarebbe dovuto arrivare a Lecco in serata il treno rimasto bloccato ieri in stazione a Carnate. A dare l’allarme sono stati i passeggeri del treno regionale che hanno iniziato a sentire odore di bruciato e fumo proveniente da due bagni del convoglio: avvisato il capotreno, sono stati fatti scendere tutti i pendolari e il personale di Trenord è subito intervenuto per spegnere l’incendio con gli estintori presenti sul treno e in stazione. Sul posto sono arrivati per precauzione anche i Vigili del fuoco e i Carabinieri della stazione di Bernareggio.

A fuoco degli indumenti

Secondo le prime ricerche ad andare a fuoco sono stati degli indumenti buttati all’interno di due bagni e dati alle fiamme: le pareti e i materiali ignifughi di cui è fatto il convoglio hanno evitato che le fiamme si propagassero al resto del convoglio. Dopo uno stop forzato e la messa in sicurezza, il treno è ripartito verso Lecco. A subire i maggiori disagi i pendolari che hanno dovuto attendere sulla banchina la ripartenza. Nessuno è rimasto intossicato o ferito a causa dell’incendio.

La Polfer si occuperà delle indagini e si metterà alla ricerca degli autori del gesto attraverso l’ausilio delle telecamere di sorveglianza presenti.

TORNA ALLA HOME PAGE