E' accaduto ieri mattina

I Carabinieri di Seregno attirati dal fare sospetto di un capannello di ragazzi fuori da un istituto. Uno dei giovani è finito nei guai.

Ieri mattina, mercoledì 22 dicembre, durante un ordinario servizio di pattugliamento del territorio, una pattuglia della Stazione dei Carabinieri di Seregno, nel transitare davanti l’ingresso principale di un istituto scolastico secondario di secondo grado, ha notato un gruppo di circa cinque giovani studenti raccolti in capannello che, con zaino in spalla pronti per le lezioni del mattino, confabulavano e agivano con fare sospetto.

Fuori da scuola con la droga. Denunciato per spaccio un diciassettenne

Benché alla vista dei militari i ragazzi abbiano immediatamente tentato di dileguarsi, due di essi sono stati fermati e identificati. Il controllo si è poi concentrato su uno dei due che è stato trovato in possesso di sette dosi di hashish ben confezionate riposte nel giubbotto.

Accompagnato in caserma per gli accertamenti e la redazione degli inevitabili atti di polizia giudiziaria, il giovane è stato quindi raggiunto dai genitori che, tra l’incredulità e la delusione per l’accaduto, hanno riaccompagnato a casa il proprio figlio, denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti aggravata dalla circostanza della prossimità dell’istituto scolastico.