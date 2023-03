Intervento dei Vigili del fuoco di Monza e della Polizia locale di Villasanta nel pomeriggio di oggi, giovedì 2 marzo, in via Settembrini.

Furgone a fuoco a Villasanta: pompieri al lavoro per spegnere le fiamme

Via Settembrini si trova nella zona industriale di Villasanta. Qui poco dopo le 17 un furgone ha preso fuoco ed è stato necessario l'intervento dei pompieri. A causa dell'incendio una colonna di fumo nero si è alzata nell'aria fino ad essere visibile dalle vicine zone di Monza e Arcore.

Sul posto, come detto, sono prontamente intervenuti i Vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale. Mentre restano da chiarire le cause che hanno innescato l'incendio, quel che è certo è che i pompieri hanno lavorato a lungo per spegnere le fiamme che hanno avvolto il mezzo.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito o intossicato. La strada è stata chiusa al traffico veicolare per consentire ai pompieri di lavorare in sicurezza.