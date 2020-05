Furgone dei rifiuti prende fuoco a Lentate, intervengono i pompieri

Furgone dei rifiuti prende fuoco a Lentate sul Seveso, intervengono i pompieri.

Prende fuoco un furgone dei rifiuti

E’ successo intorno alle 11.30 di oggi, giovedì 21 maggio 2020, in via Galvani, nella zona industriale di Copreno. In base a quanto ricostruito, l’addetto alla raccolta dei rifiuti stava transitando lungo la strada, quando dal vano motore del furgoncino Econord si sono improvvisamente sprigionate delle fiamme.

Sul posto i Vigili del Fuoco

Fortunatamente l’uomo alla guida si è accorto prontamente di quanto stava accadendo ed è riuscito a fermarsi nel cortile del magazzino della Protezione civile. Immediatamente sul posto sono accorsi i Vigili del Fuoco dai distaccamenti di Seregno e Lazzate, che hanno prontamente domato le fiamme.

