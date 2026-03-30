Furgone in fiamme a Lesmo, traffico in tilt lungo la Provinciale

Intervento d’urgenza dei Vigili del Fuoco e della Polizia Locale in via 25 Aprile: strada provinciale interdetta al traffico per permettere lo spegnimento delle fiamme e la messa in sicurezza dell'area."

Un lunedì mattina decisamente movimentato quello vissuto stamattina, 30 marzo, dai residenti e dai pendolari di Lesmo. Intorno alle prime ore della mattinata, un furgone ha preso fuoco improvvisamente mentre percorreva la centralissima via 25 Aprile fermandosi proprio a pochi passi dall’ingresso del noto Bar «Amletina».

Le fiamme e la strada chiusa

Le fiamme, che hanno avvolto rapidamente la parte anteriore del veicolo sprigionando un’alta colonna di fumo nero visibile da diverse zone del paese, hanno fatto scattare immediatamente l’allarme. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del mezzo e dell’area circostante, e gli agenti della Polizia Locale che hanno dovuto gestire l’emergenza viabilistica, chiudendo temporaneamente il tratto della Strada Provinciale interessato per permettere i soccorsi.

Sul posto pompieri e Polizia locale

L’interruzione del traffico lungo la Provinciale ha causato inevitabili rallentamenti e code, proprio in un orario di punta per chi si sposta verso Monza o i comuni limitrofi. Gli agenti hanno deviato il flusso veicolare sulle strade secondarie per decongestionare il centro cittadino. Fortunatamente, nonostante il forte spavento e i danni ingenti al veicolo, la notizia più importante riguarda l’incolumità delle persone: non si registrano feriti gravi. Il conducente sarebbe riuscito ad abbandonare l’abitacolo prima che il rogo divampasse del tutto. Resta ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incendio, con ogni probabilità scaturito da un guasto meccanico o un cortocircuito nel vano motore.