Furgone in fiamme lungo l'autostrada

Un incendio provocato molto probabilmente da un malfunzionamento del mezzo.

Sulla A4 all'altezza dell'uscita di Agrate

Nel pomeriggio di oggi, venerdì 2 febbraio, un furgone telonato è stato divorato dalle fiamme lungo l'autostrada A4, nei pressi dell'uscita di Agrate, in direzione Milano.

E' accaduto attorno alle 15. A dare l'allarme è stato lo stesso conducente del mezzo che, dopo aver accostato, è sceso dal furgone mettendosi in salvo per poi dare l'allarme.

Sul posto i Vigili del fuoco

In pochi minuti sul posto sono giunte dalla sede di Monza dei Vigili del fuoco un'autopompa e un'autobotte. I pompieri hanno dovuto lavorare per un'ora circa per avere la meglio sulle fiamme e mettere in sicurezza l'area.

Il mezzo è andato completamente distrutto.