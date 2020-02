Furgone in fiamme sulla rampa di ingresso della Statale 36, traffico in tilt. Intervento dei Vigili del fuoco intorno alle 10 per un mezzo a fuoco.

Mattinata difficile per gli automobilisti che dalla Novedratese si immettono sulla Statale 36. A causa di un furgoncino che, per cause ancora da accertare, ha preso fuoco sulla rampa di ingresso della Statale 36 a Briosco, il traffico ha subito pesanti disagi sia sulla Novedratese che sulle strade comunali limitrofe.

Il camioncino ha preso fuoco intorno alle 10. Sul posto si sono portati in breve tempo i Vigili del fuoco di Cantù, Desio e Carate Brianza che hanno spento le fiamme. La circolazione è rimasta pesantemente rallentata per diverso tempo.