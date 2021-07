Attenzione ai rallentamenti che si stanno verificando lungo la Milano Meda, all'altezza di Varedo, per un furgone in fiamme.

Furgone prende fuoco in Milano Meda: rallentamenti a Varedo

Sul posto lungo la carreggiata in direzione Como si sono portati i Vigili del fuoco e i Carabinieri. Al momento si viaggia su una sola corsia di marcia per consentire ai pompieri di spegnere le fiamme che hanno avvolto il mezzo, per cause ancora da chiarire.

All'altezza del restringimento si stanno formando code e rallentamenti.