Intervento di diverse squadre dei Vigili del fuoco nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 11 settembre, sulla Sp6.

Furgone prende fuoco sulla Sp6, intervengono i Vigili del fuoco

I pompieri sono entrati in azione intorno alle 14 all'altezza di Sovico dove, poco prima, un furgone in transito che trasportava frutta e verdura ha improvvisamente preso fuoco. Le fiamme, che si sono innescate per motivi ancora da chiarire, hanno in breve tempo divorato il mezzo.

I pompieri, arrivati sul posto con diversi mezzi, hanno spento l'incendio e ripristinato le condizioni di sicurezza. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri.

Qualche disagio alla circolazione già in via risoluzione.