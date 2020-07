Furgone ribaltato sulla Valassina, TRAFFICO IN TILT (FOTO)

Furgone ribaltato sulla Valassina: traffico in tilt. L’incidente si è verificato poco prima delle 15, all’altezza dell’uscita per Verano Brianza. Lunghe code in direzione Lecco.

Lunghe code sulla Valassina

Dieci minuti prima delle 15 un furgone si è ribaltato lungo la Valassina, in direzione Lecco, all’altezza dello svincolo per Verano. L’uomo alla guida, un 47enne, è stato soccorso in codice rosso dall’automedica e dall’ambulanza di Seregno Soccorso. Sul posto anche gli agenti della Polizia stradale e i Vigili del fuoco.

Dopo i primi accertamenti le condizioni dell’autista sono parse più lievi, tanto che il codice è stato declassato da rosso a verde.

A causa del mezzo incidentato e dei mezzi di soccorso al lavoro, si è formata una lunga coda verso Lecco.