Furgone rubato, sperona la Polizia locale e viene bloccato a Carugate

Un inseguimento da film, partito da Caponago e conclusosi a Carugate, dove Polizia locale e Carabinieri sono riusciti a bloccare il fuggitivo che a bordo di un furgone rubato ha seminato il panico sulle strade.

L'appostamento a Caponago

L'inseguimento è avvenuto oggi, giovedì 16 novembre 2023, in tarda serata. Tutto ha avuto inizio a Caponago intorno alle 18, dove gli agenti della Polizia locale hanno intercettato in un parcheggio di via delle Gerole un furgone che risultava rubato. La conferma è arrivata direttamente dal sistema di lettura targhe che sorveglia gli accessi del paese e che ha immediatamente individuato il mezzo "fuorilegge", inserito nella black list dei veicoli rubati. Gli agenti hanno quindi allertato i Carabinieri, che immediatamente sono arrivati sul posto per gli accertamenti del caso.

L'inseguimento

Al termine dei controlli, non vedendo nessuno a bordo del mezzo, i militari hanno lasciato il parcheggio, dove invece sono rimasti gli agenti della Polizia locale a bordo di un'auto borghese. Proprio in quell'istante, però, è arrivato un uomo, che è salito sul furgone ed è fuggito, senza però accorgersi che dietro di lui c'erano ancora i due agenti a bordo dell'auto "civetta" e quindi non riconoscibile. Gli uomini del comandante Gabriele Garberoglio si sono messi all'inseguimento, segnalando prontamente ai Carabinieri, nel frattempo rimasti in contatto, il percorso che il furgone stava compiendo.

L'arresto a Carugate

I militari, a quel punto, si sono messi sulle stracce del mezzo pesante con ben cinque pattuglie provenienti da Vimercate e da Pioltello. Arrivato nei pressi di una rotonda a Carugate, il fuggitivo è stato bloccato dalle volanti, ma ha tentato un'ultima mossa disperata provando a ingranare la retromarcia per scappare. Dietro di lui, però, a sbarrargli la strada, è stata proprio la "civetta" della Locale di Caponago. La macchina è stata speronata e danneggiata, ma ha provvidenzialmente impedito la fuga del cittadino rumeno. L'uomo ha tentato di reagire lanciando degli oggetti alle Forze dell'ordine, ma è stato fermato dai Carabinieri e infine ammanettato da un agente della Polizia locale.