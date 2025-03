Furgone si ribalta, conducente trasportato in ospedale in condizioni critiche

Grave incidente poco prima delle 13 all'altezza dello svincolo tra la Milano Meda e la Pedemontana, sul territorio di Lentate sul Seveso.

Furgone si ribalta a Lentate, soccorsi in codice rosso

Secondo quanto riferito dall'Agenzia regionale emergenza urgenza, all'altezza del cavalcavia 16 un uomo alla guida di un furgone avrebbe perso il controllo del mezzo dopo l'impatto con un ostacolo finendo così ribaltato sulla carreggiata.

Sul posto ambulanza, automedica, Vigili del Fuoco e Polizia Stradale

Sul posto sono immediatamente accorsi ambulanza, automedica, Vigili del Fuoco e Polizia stradale. Le condizioni dell'uomo alla guida del furgone sono apparse fin da subito molto serie, tanto che i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto in codice rosso. Dopo le prime cure sul luogo dell'incidente il conducente del mezzo, la cui età al momento non è nota, è stato trasportato in condizioni critiche all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia (Como). Secondo quanto riferito da Areu avrebbe riportato un trauma cranico e traumi al volto e al torace.

Sul posto, come detto, anche i pompieri e gli agenti della Stradale per rilievi di rito.

(foto archivio)