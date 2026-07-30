Furgone s’incendia, ferito il conducente

Furgone s’incendia a Nova Milanese, ferito il conducente. Sul posto Vigili del Fuoco e Forze dell’ordine. E’ successo intorno alle 17 di giovedì in via Magenta.

Furgone prende fuoco a Nova Milanese

Squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Monza sono intervenute per un incendio a Nova Milanese, che ha coinvolto un furgone adibito al trasporto di materiale vario. Le squadre giunte sul posto hanno provveduto a spegnere le fiamme, evitando il coinvolgimento di ulteriori beni. Sul posto APS (Autopompa Serbatoio) dal Distaccamento di Desio e ABP (Autobotte Pompa) dalla sede centrale.

Un 50enne trasportato in ospedale

Presenti sul posto anche le Forze dell’ordine. In seguito all’incendio si registra il trasporto, da parte del personale Areu, del servizio di emergenza e urgenza, del conducente del mezzo, un 50enne, in codice verde all’ospedale di Desio.