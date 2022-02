Furgone urtato da un'auto, rintracciato il "pirata"

seregno

I carabinieri sono risaliti al conducente dell'utilitaria che ha ferito un operatore ecologico senza prestare soccorso.

I carabinieri di Seregno hanno rintracciato il "pirata" che aveva urtato un furgone di Gelsia e poi si era dato alla fuga.

Rintracciato il "pirata"

E' un 20enne, originario della provincia di Varese, il giovane che si è dato alla fuga dopo un incidente. Il sinistro risale al 17 ottobre scorso, in piazza Roma a Seregno. Un'utilitaria aveva infatti urtato un mezzo di lavoro di Gelsia, modello Piaggio Porter, ma il conducente non si era fermato a prestare soccorso al guidatore, rimasto leggermente contuso. L'operatore ecologico in servizio, un 59enne, coniugato, era stato trasportato all'ospedale di Desio, poi dimesso con policontusioni al braccio e una prognosi di 5 giorni.

Le indagini dei carabinieri

Sul posto erano accorsi i carabinieri locali della Sezione radiomobile del Nucleo operativo, titolari dell'indagine per risalire al conducente della vettura che aveva provocato la collisione. Indagini che si sono prolungate a seguito di alcune difficoltà delle autorità a risalire al conducente dell'utilitaria, una Renault Zoe. La vettura è infatti risultata intestata a una società di autonoleggio. Al termine delle indagini, i militari della Compagnia di Seregno sono risaliti al conducente, come detto un 20enne originario di Varese, segnalato all'autorità giudiziaria per sostituzione di persona e favoreggiamento personale. Il giovane aveva infatti stipulato un contratto di noleggio utilizzando i dati del compagno della madre, oltre alla sua carta di credito e l'indirizzo email, associando infine al contratto il numero di cellulare della madre. Alle domande dei carabinieri il giovane si è difeso dicendo di non essere alla guida dell'auto e di aver trascorso la serata con un ragazzo di Besana Brianza.

