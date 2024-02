Furti a Veduggio, task force contro i topi d’appartamento

Una task force per rendere più dura la vita ai topi di appartamento in azione a Veduggio con Colzano.

Pattuglie anti-ladro

E’ quanto è stato deciso al termite dell’incontro organizzato nella mattinata di giovedì all’interno della stazione dei Carabinieri di Besana in Brianza, competente per territorio. Presenti il comandante Marco Verrecchia, il sindaco Luigi Dittonghi, il suo vice e assessore alla Sicurezza Augusto Degli Agosti e il «capo» della Polizia locale Fabio Gazzaniga. Al centro del confronto, i furti registrati negli ultimi mesi in diverse abitazioni veduggesi (e non solo, aggiungiamo noi) ad opera di ladri che spesso si muovono a piedi, lasciando l’auto fuori dai confini comunali, in modo da evitare di finire immortalati dal sistema di lettura targhe.

"Miglior presidio possibile"

«Vogliamo garantire il miglior presidio possibile del territorio - ha spiegato il primo cittadino al termine del summit - Per questo i nostri agenti collaboreranno con i Carabinieri organizzando pattugliamenti nelle aree più critiche del Comune, maggiormente prese di mira quindi, negli orari “preferiti” dai malviventi».

Indicativamente dalle 17, quando inizia a calare il sole, alle 20, ora in cui si è ormai rientrati dal lavoro e diventa difficile trovare una casa vuota. Importante anche la collaborazione richiesta alla cittadinanza: contattare con celerità Carabinieri e Polizia locale ogniqualvolta si noti la presenza di persone sospette.