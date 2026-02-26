Ladri scatenati, furti in tre bar e al Palasomaschini

Colpi in piazza Risorgimento, corso Matteotti e via Parini. Forzate porte e finestre, asportato il fondo cassa. Intrusione al palasport: danni al magazzino, in ufficio rubati i soldi per il pattinaggio

Scorribanda dei ladri a Seregno: presi di mira due bar del centro città, un altro in via Parini. I furti nella notte fra mercoledì e giovedì intorno alle 4, forse ad opera di più persone contemporaneamente. Intrusione anche al Palasomaschini.

Il colpo in piazza Risorgimento

In piazza Risorgimento il bersaglio è stata la pasticceria L’Ile Douce, dove è stata forzata e aperta la porta a vetri che affaccia su via Paradiso. All’interno è stato asportato il fondo cassa e alcune bottiglie, fra cui champagne. Di un migliaio di euro il valore indicativo della refurtiva. E’ la seconda intrusione nei primi quattro mesi di attività de L’Ile Douce, in esercizio da nove anni nel quartiere Isola di Milano. In piazza fallito un tentativo ai danni di Avo time: l’allarme ha messo in fuga i malfattori.

Furfanti in corso Matteotti

L’altro furto, probabilmente nello stesso momento, a breve distanza e con una dinamica simile all’Ink’n’drink, sotto i portici di corso Matteotti. Ignoti hanno forzato la porta a vetri, senza romperla e hanno asportato dal locale il fondo cassa e il barattolo delle mance, contenenti circa duecento euro. E’ stato preso anche un telefonino che era rimasto sul bancone, dal quale invece non è stato rubato l’I-pad.

Preso di mira anche il Pacha

Il terzo episodio ai danni del Pacha di via Parini, a ridosso della caserma dei Carabinieri. Ignoti, forse un paio di persone, hanno scavalcato la recinzione, per poi forzare le persiane e aprire una finestra che si trova accanto alla porta d’ingresso. All’interno del locale, probabilmente in pochi istanti, hanno tagliato il cavo elettrico che collega la cassa al computer sul bancone e hanno asportato il cassetto. E’ stato ritrovato nelle ore successive, dietro all’edicola di fronte, danneggiato e aperto. Di circa 500 euro la refurtiva.

Intrusione al palasport

Da segnalare, infine, l’intrusione di ignoti nel Palasomaschini alla Porada. I malfattori prima sono entrati nel bar del palazzetto, nel quale però non era stata lasciata merce. Poi si sono diretti nel magazzino utilizzato dalla società sportiva di hockey e pattinaggio: danneggiati porte, armadietti e cassetti. In ufficio trovata e aperta una cassetta metallica, da cui è stato asportato il denaro raccolto per l’acquisto delle calze delle atlete del pattinaggio.