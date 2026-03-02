Furti in appartamento, ladri a processo

Via al processo per due cileni ladri di appartamento accusati di furti commessi a Besana in Brianza, Brugherio, Vimercate, Cornaredo.

Furti in appartamento

I due ladri cileni apparterrebbero alla banda che a giugno 2024 aveva colpito a Biassono, rubando in casa di una 83enne che stava dormendo e di una rapina ai danni di una consigliera comunale di Biassono, a cui i malviventi avevano premuto un cuscino sulla viso rischiando di soffocarla. L’udienza è però slittata a maggio, dal momento che uno dei due latinoamericani è stato raggiunto da un mandato di cattura internazionale, e catturato ad Alicante, in Spagna, dove si era rifugiato. Ora, secondo quanto riferito, sarà espatriato in Italia.

Gli assalti in Brianza

Per gli assalti messi a segno a Biassono, uno di loro, un 30enne cileno, ha patteggiato davanti al giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Monza la pena di 5 anni di reclusione, mentre un complice 35enne ha scelto il rito abbreviato, rimediando una condanna a 4 anni e mezzo di reclusione. Adesso gli altri due connazionali sono imputati di avere commesso a vario titolo altri furti in abitazione successivi alla nottata da incubo di giugno 2024 a Biassono. Avrebbero colpito anche in altri Comuni della provincia di Monza come Besana, Brugherio, Vimercate, ma anche a Cornaredo, nel milanese, e in diverse cittadine della provincia di Bergamo.

