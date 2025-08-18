Furti in casa tra Robbiano e Verano

Ladri in azione

Diverse le segnalazioni dei cittadini

Topi d'appartamento in azione a Robbiano (frazione di Giussano) e a Verano. Diverse le segnalazioni tra i cittadini, alcuni dei quali avrebbero anche ripreso il ladro mentre si aggira attorno alle case.

Le segnalazioni dei cittadini

Segnalazioni sui social, ma anche tra i cittadini: da diversi giorni si registrano furti e tentativi di furti in abitazioni a Robbiano al confine con Verano. Il ladro, in alcuni casi, sarebbe anche stato ripreso dalle telecamere, mentre si aggira sotto le finestre di una palazzina, con in mano un cacciavite, nel tentativo di scardinare la persiana.

Il topo di appartamento, che potrebbe sempre essere lo stesso e che agisce da solo, ha messo a segno diverse incursioni nell’ultimo periodo.

Ripreso dalle telecamere

Da quanto è stato possibile ricostruire predilige appartamenti senza telecamere, non appena infatti si accorge della presenza di impianti di video sorveglianza si allontana dai cortili e giardini e se ne va.

E’ stato comunque ripreso, qualche giorno fa, nella notte tra mercoledì e giovedì scorso, e nelle immagini lo si vede scavalcare la cancellata e girare attorno alla casa per po entrare in azione con in mano un cacciavite o un arnese da scasso.

Furto a Verano

Segnalazioni simili sono arrivate anche dalla vicino Verano.

Un furto è stato messo a segno in una abitazione di via Achille Grandi, ad inizio della scorsa settimana, mentre i proprietari erano in vacanza. Il ladro o i ladri sono saliti dal balcone al primo piano, hanno allargato le inferiate, rotto il vetro della finestra e sono entrati. Vacanze dunque rovinate per i padroni di casa, costretti subito a rientrare.

Consigli utili

Le varie segnalazioni servono dunque anche per mantenere alta l’attenzione soprattutto in questo periodo di ferie; il gruppo di Controllo del vicinato sulla pagina Facebook dedicato ha indicato anche una serie di consigli utili: da quello di non lasciare che la cassetta della posta trabocchi di pubblicità, a quello di non pubblicizzare troppo sui social la propria partenza. Dettagli che i ladri studiano prima di intrufolarsi in casa.