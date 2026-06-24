Un uomo è stato individuato e denunciato appena 24 ore dopo le segnalazioni ricevute dai cittadini

Furti in case e cortili, 31enne fermato dalla Polizia Locale. Un uomo è stato individuato e denunciato appena 24 ore dopo le segnalazioni ricevute dai cittadini

Le segnalazioni di furti in centro

Le ripetute incursioni in abitazioni e cortili nella zona di via Umberto I avevano messo in allarme i residenti, nel giro di poche ore la Polizia Locale ha fermato un uomo. Dando così una risposta immediata alla richiesta di sicurezza dei cittadini.

Denuncia e foglio di via

E’ stato denunciato e non potrà più mettere piede a Varedo il 31enne nato in Italia ma di origine straniera, ritenuto autore di una serie di furti denunciati dai cittadini ai Carabinieri nei giorni scorsi. L’uomo, frequentatore dell’area ex Snia, è già noto alle Forze dell’ordine e ha alle spalle vari reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti oltre che per ricettazione, rapina, furto.

Rubati oggetti e attrezzi da lavoro

La Polizia Locale, guidata dal comandante Giuseppe Di Spigna, è venuta a conoscenza dei vari furti consumati nella zona della stazione ferroviaria e della ex Snia, sottrazioni di oggetti anche di poco conto, come attrezzi da lavoro i piccoli oggetti, consumati in pieno giorno, che stavano però destando parecchia preoccupazione tra i residenti.

Fermato un 31enne

Grazie alla telecamera di sorveglianza gli agenti avevano individuato una persona quale probabile autore dei reati e il giorno successivo, durante un giro di pattugliamento, si sono imbattuti in un uomo molto simile a quello visto nelle riprese, appunto il 31enne. Lo hanno fermato per un controllo ma non aveva documenti, così, dopo alcuni accertamenti lo hanno condotto in caserma dai Carabinieri dove è stato denunciato per furto. Nei suoi confronti è stato anche emesso un foglio di via, quindi non potrà più fare ritorno a Varedo.