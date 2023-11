Furti nelle aziende: a Burago colpo hi-tech da 9mila euro

Torna l’incubo dei ladri nelle aziende del territorio. Questa volta a finire nel mirino dei malviventi è stata la zona industriale di Burago, dove nelle ultime settimane sono le visite sgradite si sono purtroppo moltiplicate.

L’ultima, in ordine cronologico, è avvenuta nella notte tra lunedì e martedì scorsi ed ha fruttato un bottino di oltre 9mila euro. A tanto ammonta il valore della merce rubata dal capannone della "Zero90 Srl", società di logistica attiva nel settore di strumentazioni e attrezzature tecnologiche.

Nel dettaglio i tre ladri, con cappellino e volto coperto, sono riusciti a mettere le mani su cinque scatoloni di cuffie "Air Pods Pro" targate Apple, per un totale di cinquanta paia sparite nel giro di pochissimi minuti.

"Tre per l’esattezza, dalla 1.51 di notte alla 1.53 - spiega il responsabile dello stabilimento, Gianvito Caroli - Le telecamere installate nel perimetro hanno registrato il loro arrivo. Prima hanno armeggiato intorno alle finestrelle, che però avevamo fatto sigillare di recente, proprio dopo un’altra spiacevole incursione. A quel punto si sono guardati in giro per capire da dove potevano entrare, decidendo infine di forzare la porta antipanico e fare irruzione dall’ingresso principale".